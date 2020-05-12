В Госдуме назвали заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет.

Онищенко назвал такие высказывания мотивированным злорадством. По его словам, подсчитать смертность возможно только после того, как пандемия закончится.

"Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится – здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп", – цитирует РИА Новости слова депутата.

Он отметил, что данные по смертности от COVID-19 будут еще корректироваться. При этом Онищенко напомнил, что средняя продолжительность жизни в больших городах, в том числе Москве, значительно выше, нежели в других регионах.

"Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания. Единственное, что бы я сейчас попросил, – не считать по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей", – добавил специалист.

Он пояснил, что перед выпиской пациента проводятся исследования, в том числе несколько раз сдаются тесты на коронавирус. По его словам, опираться на каждый тест было бы некорректно, добавив, что получится "бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический".

Депутат подчеркнул, что эффективность обследования на коронавирусную инфекцию и число положительных результатов можно увеличить при тестировании групп риска по соцпризнакам. Он пояснил, что имеет в виду работников, которые постоянно находятся в окружении людей – работники торговли, водители и другие.

"Вот эту дифференциацию групп риска, кого мы обследуем, надо выдавать. Тогда у нас будет больше аргументов в пользу того, что мы выявляем на ранних стадиях и тем самым это тоже в том числе снижает показатель, о котором так недоброжелательно печется эта газетенка", – заключил депутат.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом заявила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.

По ее словам, снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний среди инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации в девять раз и темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

