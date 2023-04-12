В ГД внесли проект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва, сообщает РИА Новости.

Депутат предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности с 20 лет на пожизненно.

По словам парламентария, также необходимо дополнить статью об ответственности за уклонение от призыва, расширив виды наказаний. В качестве дополнительного наказания он предлагает лишать уклонистов права занимать должности на госслужбе, муниципальные должности, а также избираться в депутаты законодательных органов РФ.

Как указал Журавлев, уклонисты от военной службы не должны иметь те же права, что граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Инициатива предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы.

12 апреля Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Для внедрения системы рассылки будет создан специальный единый реестр. Сведения в него будут поступать от работодателей и вузов, c портала "Госуслуги", МВД, ФНС, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медорганизаций и местных органов власти. При этом электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

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