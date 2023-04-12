В ГД призвали ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушение закона о вейпах

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Первый заместитель главы комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушение нового закона, который запрещает продавать вейпы несовершеннолетним гражданам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Необходимо еще много чего дорабатывать... Есть проблематика, связанная не только с ограничением, но и с наказанием, потому что мы прекрасно понимаем, что введены определенные ограничения, но нет ни административных штрафов, ни уголовной ответственности", – подчеркнул парламентарий.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил проработать вопрос пропаганды вреда от употребления вейпов. Он выступил за то, чтобы на пачках вейпов размещали фотографии с последствиями от их употребления. Зависимость при употреблении данной курительной смеси сопоставима с зависимостью от обычных сигарет, объяснил депутат.

11 апреля Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об ужесточении оборота вейпов и о полном запрете их продажи детям. Он коснулся и безникотиновых жидкостей.

Согласно законопроекту, устанавливаются ограничения на продажу и рекламу табачной продукции на все электронные и другие приборы, которые используются для получения пара.

Принятый Госдумой закон о запрете вейпов коснется и их рекламы

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