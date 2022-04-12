В Москве госпитализировали 199 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На искусственной вентиляции легких в столице остаются 90 человек.

Также сообщается, что за последние сутки в Москве выздоровели еще 994 пациента после лечения от коронавируса. Всего в городе выздоровели более 2,5 миллиона человек.

За прошедшие 24 часа подтверждены 489 новых случаев COVID-19. Скончались 18 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки выявили 13 573 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализированы 4 233 пациента.

