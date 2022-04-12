В России за сутки госпитализировали 4 233 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 4 233 человека с коронавирусом. Это на 204,5% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 82 регионах, снижение отмечается в 2 субъектах РФ, а в одном регионе ситуация с коронавирусом осталась без изменений.

Всего в стране выявили 13 573 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлось на Свердловскую область – 643, Санкт-Петербург – 508, Москву – 489, Ростовскую область – 401 и Башкирию – 384. В Подмосковье зарегистрировали 171 новый случай COVID-19.

За последние 24 часа от последствий коронавируса скончался 281 человек, выздоровел 31 271. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 17 271 128 россиян.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Он подчеркнул, что сейчас в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.