Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики сообщили, что предстоящим днем город останется под влиянием антициклона. Столбики термометров к середине дня поднимутся до +7.. +8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве на ближайшие пять дней установится около климатической нормы для данного периода года.

Он объяснил, что в воскресенье воздух в Москве будет на 1,5–2 градуса холоднее нормы, а уже в понедельник потеплеет ровно на столько же. При этом вторник и среда будут теми днями, когда температура будет держаться в районе нормы.

В Гидрометцентре прогнозируют, что в выходные воздух в столице прогреется до 5–7 градусов тепла, в понедельник – до 14–16 градусов, а к среде похолодает до плюс 1 – 6 градусов.

Тем временем прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Прошлый рекорд тепла в первый месяц весны был зафиксирован в 2007 году.

