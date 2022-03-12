В Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители Санкт-Петербурга собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

"Жители Петербурга, компании и предприятия города собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. И эта помощь продолжает поступать", – отметил губернатор Александр Беглов.

Уточняется, что губернатор посетил Центр международных гуманитарных связей, где подготовлено около 30 тонн товаров и предметов первой необходимости для передачи жителям пострадавших районов. Собранный груз в ближайшее время будет направлен в Белгородскую область.

Ранее столичные единороссы направили 18 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. До этого в Харьковскую область также доставили 120 тонн гуманитарной помощи. Груз был отправлен на Украину из Тульской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.