Температура воздуха в России превысила норму в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднегодовая температура воздуха в России в 2019 году превысила норму более чем на два градуса, сообщает Росгидромет.

Показатели оказались на 2,07 градуса выше нормы – средней за 1961–1990 годы. Средняя по России годовая сумма осадков составила 108 % нормы.

За зиму средняя температура превышала норму почти по всей стране примерно на 3–7 градусов. В отдельные месяцы аномалия достигала больших значений.

Тем временем в пятницу, 13 марта, в центральных областях страны прогнозируют порывы ветра, достигающие скорости 20–25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

В выходные, 14 и 15 марта, в столичном регионе похолодает. Ожидаются метель и снег.

В субботу, 14 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью – +1... +3 градуса, днем – около +5, к вечеру температура опустится до -2.

В ночь на воскресенье пройдет снег от небольшого до умеренного, начнется метель. К утру сформируется временный снежный покров и подморозит до минус -2... -4 градусов, по области – до -5.

Днем местами будет небольшой снег, снежный покров сохранится. В Москве – около нуля, по области – от -1 до +4 градусов. Средняя суточная температура воздуха впервые с начала сезона будет отрицательной.