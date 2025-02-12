Эксперт Лезина: уровень загрязнения воздуха в Москве соответствует привычным значениям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уровень загрязнения воздуха в Москве соответствует привычным значениям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала замдиректора по научной работе Мосэкомониторинга департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Лезина.

По ее словам, на данный момент отмечается только повышенный уровень содержания мелких взвешенных частиц. Однако это связано с отсутствием снежного покрова.

Как отметила Лезина, последние несколько дней погоду определяет антициклон, в столице сохраняется облачная погода. Она препятствует образованию приземных инверсий, что является одним из основных факторов для рассеивания примесей в приземном слое воздуха.

"Поэтому, несмотря на слабую скорость ветра, уровень загрязнения в городе соответствует привычным для этих дней значениям, превышений нормативов не наблюдается. Отмечен лишь повышенный уровень содержания мелких взвешенных частиц, без превышения норматива, из-за отсутствия снежного покрова", – сказала Лезина.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о том, что погода в столице способствует накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха. По ее словам, виной тому стала мощная температурная инверсия.

В среду, 12 февраля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

