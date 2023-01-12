Девушкам ростом ниже 160 см рекомендовали оставаться дома из-за шторма в Анталье

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Жительницам и туристкам Антальи ростом ниже 1,6 метра рекомендовали не выходить на улицу из-за сильного шторма в городе. С заявлением выступил губернатор города Эрсин Языджы, передает его слова издание Antalya Hakkinda.

Местные власти опасаются, что девушек ростом до 160 сантиметров может унести ветер. Местами скорость порывов ветра достигала 60 километров в час.



Помимо этого, находящимся в Анталье рекомендовали быть внимательными из-за наводнений и паводков. Высота волн составляет 5–6 метров, в Турецком регионе действует штормовое предупреждение.

Ранее в Нью-Йорке был объявлен режим ЧС из-за обрушившейся на город снежной бури. В результате непогоды в американском штате погибли как минимум 57 человек. Порядка 27 смертей были зарегистрированы в Нью-Йорке.



Сильный ураган обрушился на Анталью

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