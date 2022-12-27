Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью–Йорке из–за снежной бури

Фото: FR61802 AP/Craig Ruttle

Президент США Джозеф Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью–Йорк из–за снежной бури. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

"Президент Байден сегодня объявил режим ЧС в штате Нью–Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури, начавшейся 23 декабря 2022 года", – указано в сообщении.

Уточняется, что Байден указал Министерству внутренней безопасности страны и специалистам Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям прилагать усилия по оказанию помощи жителям штата.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 55 человек погибли в результате снежной бури, обрушившейся на Соединенные Штаты. Больше всего жертв было зафиксировано в штате Нью–Йорк, некоторые люди был найдены мертвыми в своих автомобилях и на улице в сугробах.

Непогода в виде резкого похолодания, снегопадов и сильных порывов ветра обрушилась на Штаты на прошлой неделе. В некоторых районах температура опустилась до близких к рекордным значениям.

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