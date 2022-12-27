Число жертв снежной бури в США достигло 57 человек – СМИ

Фото: ТАСС/АР Photo/Kristopher Radder

Число погибших в результате снежной бури в США выросло до 57 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей.

"Снежная буря унесла жизни по меньшей мере 57 человек в США", – говорится в сообщении.

Случаи смерти зарегистрированы в 12 штатах Америки, в том числе в Нью-Йорке, Мичигане и Огайо. Половина смертельных случаев – 27 – зарегистрированы на западе Нью-Йорка.

Как сообщает телеканал, снегопад в округе Эри прогнозируется и 27 декабря.

В связи со снежной бурей президент США Джо Байден ввел в Нью-Йорке режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий непогоды была выделена дополнительная федеральная помощь. Жителям штата также должны были выделить помощь.



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