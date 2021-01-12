Первый в мире случай заражения горилл коронавирусом выявили в США

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Первый в мире случай заражения горилл коронавирусом выявили в зоопарке в США. Об этом сообщает сайт сафари-парка, где обнаружили заражение животных.

По данным пресс-службы, в среду, 6 января, работники сафари-парка в Сан-Диего заметили, что две гориллы начали кашлять.

"11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", – подтвердили в пресс-службе.

О состоянии горилл на данный момент не сообщается. По предварительным данным, животные могли заразиться COVID-19 от бессимптомного больного сотрудника парка.

Ранее канадские ученые выдвинули предположение о том, что под угрозой заражения коронавирусом могут оказаться морские животные. Они отметили, что инфекция может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски.

5 ноября 2020 года правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у животных мутировавшего COVID-19. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.

Позднее власти страны признали, что приказ об истреблении норок был ошибкой.