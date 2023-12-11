Жителям Москвы рассказали о погоде 11 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первый день недели, 11 декабря, в Москве ожидается облачная погода со снегом, на дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 5 до минус 10 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 9 градусов, по области – до минус 12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на предстоящей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков – до 50–55 миллиметров.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, к концу этой недели высота снежного покрова в Москве достигнет 50 сантиметров. Синоптик добавил, что такой прогноз будет актуален не только для Москвы, но и для Тулы, Калуги, Орла, Рязани и Воронежа.

Почти месячная норма осадков выпадет на следующей неделе в Москве