Почти месячная норма осадков выпадет в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков – до 50–55 миллиметров. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

"Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50–55 миллиметров, что составляет почти месячная норма (56 миллиметров)", – поделился он.

Синоптик также рассказал, что в пятницу, 15 декабря, за сутки средиземноморский циклон принесет в столицу до 19–24 миллиметров осадков или около 40% от всего месячного объема. Подобных снегопадов 15 декабря не было более полувека – с 1966 года, указал Тишковец. В тот день столичные метеорологи выявили 17,3 миллиметра.

Он предположил, что на следующей неделе будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию. Снегопады закончатся только к воскресенью, 17 декабря. По его словам, в середине декабря осадки такой интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды – в 2022 году.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что к концу следующей недели высота снежного покрова в Москве достигнет 50 сантиметров. Синоптик поделился, что за пять дней в городе может выпасть от 21 до 26 миллиметров осадков, что составляет около 50% месячной нормы. Из-за этого рост сугробов окажется неизбежен.

Синоптики сообщили о январских морозах в столице