Нобелевскую премию мира 2023 года вручили в Осло

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Церемония вручения Нобелевской премии мира 2023 года прошла в Осло. Трансляция мероприятия велась на сайте Нобелевского фонда.

В этом году премии была удостоена находящаяся в тюрьме иранская правозащитница Наргес Мохаммади. На сцене лауреата представляли ее дети, близнецы Али и Киана Рахмани.

Мохаммади вручили Нобелевскую премию мира за борьбу против угнетения женщин, а также за борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех.

По словам председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, присуждая премию правозащитнице, комитет наградил таким образом всех женщин Ирана, которые борются за прекращение дискриминации.

Ранее сообщалось, что профессор из США Клаудия Голдин получила премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Она стала лауреатом за углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда.

До этого стало известно, что Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Он стал лауреатом за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое".

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19