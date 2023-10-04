Имена претендентов на Нобелевскую премию по химии стали известны раньше времени

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В Швеции раньше времени обнародовали имена потенциальных лауреатов Нобелевской премии по химии. Королевская академия наук отправила пресс-релиз по ошибке, пишет "Интерфакс" со ссылкой на шведские СМИ.

Нобелевскую премию по химии в этом году могут получить Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов за открытие и исследование квантовых точек – наночастиц, которые настолько малы, что размер определяет их свойства, указывается в письме Шведской академии.

В релизе указывается, что ученые, которые сейчас работают в США, будут удостоены Нобелевской премии. Однако пресс-секретарь академии наук в комментариях местным СМИ указала, что окончательное решение о присуждении премии по химии еще не принято. Официальный победитель будет объявлен на церемонии, которая пройдет в 12:45 по московскому времени.

Ранее Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили американцу Пьеру Агостини, австрийцу Ференцу Краушу и француженке Анн Л`Улье за создание методов, с помощью которых можно с рекордной точностью исследовать поведение электронов в веществе. Они разработали лазеры, генерирующие аттосекундные импульсы света. Аттосекунда настолько коротка, что относится к секунде так же, как и секунда к возрасту Вселенной.

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