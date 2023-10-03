Нобелевскую премию по физике присудили за изучение движения электронов

Фото: depositphotos/a40757

Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили американцу Пьеру Агостини, австрийцу Ференцу Краушу и француженке Анн Л`Улье за создание методов, с помощью которых можно с рекордной точностью исследовать поведение электронов в веществе. Об этом сообщили в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Результаты работы трех лауреатов представили человечеству новые инструменты для изучения мира электронов внутри атомов и молекул.

"В мире электронов изменения происходят за несколько десятых доли аттосекунды – аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной", – сказано в сообщении комитета.

Эксперимент ученых поможет следить за процессами, которые проходят так быстро, что до этого их нельзя было проконтролировать. Теперь эти результаты работы будут использоваться в разных сферах, в том числе и в медицине.

Ранее нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19