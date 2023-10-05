Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Фоссе

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Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Об этом сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Отмечается, что Фоссе стал лауреатом за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое".

Ранее Нобелевскую премию по химии присудили ученым Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.

До этого утром 4 октября в Швеции раньше времени обнародовали имена потенциальных лауреатов Нобелевской премии по химии. Королевская академия наук отправила пресс-релиз по ошибке.

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19