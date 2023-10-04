Нобелевских лауреатов по химии официально объявили после случайной утечки

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Нобелевскую премию по химии присудили ученым Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Об этом сказано в пресс-релизе Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.

Мунги Бавенди и Луис Брюс – ученые из США. Алексей Екимов же является советским и российским исследователем, который с 1999 года работает в американской компании Nanocrystals Technology Inc.

Утром 4 октября в Швеции раньше времени обнародовали имена потенциальных лауреатов Нобелевской премии по химии. Королевская академия наук отправила пресс-релиз по ошибке. Пресс-секретарь академии наук в комментариях местным СМИ указала, что окончательное решение о присуждении премии по химии еще не принято.

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