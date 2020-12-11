В ГД поддержали проект о штрафах за разглашение персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект, предполагающий введение штрафов до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты нижней палаты парламента Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение информации ограниченного доступа до 10 тысяч рублей для физических лиц (на сегодняшний день они составляют от 500 рублей до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (в настоящее время – от 4 до 5 тысяч рублей).

Под понятие подпадают различные данные, в частности коммерческая тайна, тайна усыновления или завещания, адвокатская тайна, тайна связи и другие.

В сентябре в Госдуме выступили с предложением увеличить в 10 раз штрафы за разглашение служебной тайны. Отмечалось, что от разглашения подобной информации потерпевшая сторона может понести достаточно серьезные последствия не только в материальном виде.

Ранее в Минобороны РФ предложили на законодательном уровне признать конфиденциальными данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере. Для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в министерстве предложили ввести административную ответственность.

