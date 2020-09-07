Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

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В Госдуме предложили увеличить в 10 раз штрафы за разглашение служебной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.

"Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат", – сказал Вяткин.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, за разглашение служебной тайны гражданин может заплатить от 500 до 1 000 рублей, а должностные лица – от 4 до 5 тысяч рублей. По мнению депутата, подобные санкции не являются эффективным сдерживающим фактором для нарушителей.

Вяткин пояснил, что от разглашения подобной информации потерпевшая сторона может понести достаточно серьезные последствия не только в материальном виде. Он уточнил, что законопроект распространяется на всех должностных лиц.

Ранее в Минобороны РФ предложили на законодательном уровне признать конфиденциальными данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере. Для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в министерстве предложили ввести административную ответственность.

