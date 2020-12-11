В Госдуме опровергли сообщения об опасности искусственных елей

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Искусственные ели не вредят здоровью человека, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Так он опроверг сообщение врачей об обратном.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что искусственная елка собирает домашнюю пыль и сама становится ее источником. Медик рекомендовала в обязательном порядке мыть конструкцию, чтобы убрать с нее прошлогодние загрязнения. Также, по мнению врача, живая елка наполняет дом фитонцидами, которые очищают воздух от вредных бактерий и вирусов и являются источником приятного запаха.

При этом Петров подчеркнул, что пыль одинаково скапливается как на искусственных, так и на живых елках.

"Нет там поражения от искусственной елки, пусть люди спокойно покупают искусственную елку, ставят ее перед Новым годом, берегут лес, и все будет хорошо. Сейчас вся Россия перестанет покупать елки, пойдет рубить лес. Пыль зависит не от елок. Я категорически против информации, что искусственные елки чем-то хуже, чем натуральные. Пыль в квартире от того, что полы люди не моют, пусть помоют пол и будет все хорошо", – приводит Агентство "Москва" слова Петрова.

Кроме того, депутат заверил, что срубленная ель не выделяет фитонцидов. Он выступил за то, чтобы живые деревья оставались в лесах.

"Но если кому-то очень надо, пусть приезжают на Урал, мы недорого выпишем живые елки", – заключил Петров.

Ранее сообщалось, что хвойные деревья – хорошее средство для профилактики коронавируса. Живые елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции. Хвоя является хорошим септиком, она вырабатывает много кислорода.