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Москва 24

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Общество

14:16

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Наро-Фоминском лесничестве срубили главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади в столице, сообщает Агентство "Москва".

Главную елку страны привезут в Кремль 11 декабря. Ее доставят в Москву на автопоезде при сопровождении полиции.

Возраст дерева – 96 лет, его высота составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних веток – около 10 метров.

Отмечается, что за выбор ели отвечали специалисты из управления делами президента при поддержке подмосковного правительства. Отбор начался еще летом и в его финал вышли 50 деревьев из 19 лесничеств Московской области.

В прошлом году главная новогодняя елка России была срублена в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья, ее высота также составила 25 метров.

Главную новогоднюю елку страны скоро привезут в Кремль

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