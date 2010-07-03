Эксперт оценил инициативу написания писем с извинениями от несовершеннолетних преступников

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович прокомментировал Москве 24 инициативу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о проведении тренингов по написанию несовершеннолетними преступниками примирительных писем пострадавшим.
По его мнению, жертва преступления может воспринять письмо от нападавшего неоднозначно. Все будет зависеть от характерологических особенностей жертвы и значимости совершенного деяния, подчеркнул Федорович.
"Если это преступление носило имущественный характер, например была кража, то жертва может принять извинения, потому что она понесла только материальные потери. Но если преступление было совершенно против личности, может быть, это повлекло более тяжелые последствия, эмоциональные, психологические или физические, то подобного рода письмо может вызвать очередную волну агрессивных переживаний в адрес совершивших это деяние", – пояснил собеседник Москвы 24.
Кроме того, по его мнению написание примирительных писем может быть реализовано лишь формально – по приказу, а не из-за личных побуждений.
Ранее сообщалось, что в следующем году в российских колониях для несовершеннолетних начнутся тренинги, на которых заключенных будут мотивировать написать примирительное письмо пострадавшим.
По задумке ФСИН, письма направлены на восстановление ущерба, нанесенного жертве и обществу, а также они будут учитываться в характеристиках и могут повысить шансы на досрочное освобождение. Кроме того, в следующем году служба планирует запустить программу профпереподготовки сотрудников по обучению их медитации на базе одного из подведомственных вузов.
Летом прошлого года в московских СИЗО начали проводить групповые занятия кундалини-йогой. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6. По мнению замдиректора ФСИН Валерия Максименко, подобные занятия в следственных изоляторах спасают заключенных от суицидальных мыслей.
А в одной из колоний Свердловска открылась ФСИН-бургерная. Заключенные могут съесть гамбургер или чизбургер, не выходя за пределы колонии. Однако попасть во ФСИН-бургерную могут только те, у кого хорошая репутация. Оплатить фастфуд заключенные могут средствами, которые они зарабатывают в колонии.
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