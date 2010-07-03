В колонии Свердловска появилась ФСИН-бургерная

В одной из колоний Свердловска открылась ФСИН-бургерная. Заключенные могут съесть гамбургер или чизбургер, не выходя за пределы колонии.

Однако попасть в ФСИНбургерную могут только те, у кого хорошая репутация. Оплатить фастфуд можно средствами, которые они зарабатывают в колонии.

По словам самих заключенных, бургеры ничем не отличаются от тех, которые продаются на свободе, а иногда даже вкуснее.

Ранее в московском СИЗО появилось свое телевидение, которое называется ФСИН ТВ. Заключенные могут смотреть бесплатный контент, а могут заказать фильм из списка, но это уже за деньги. Стоимость одного фильма – 199 рублей.

