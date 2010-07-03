Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом

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Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.

Проверку начали после публикации в Сети видеозаписи корпоратива с участием его подчиненных, сообщает ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

Речь идет о ролике, где трое мужчин в камуфляжной одежде, похожей на форму сотрудников ФСИН, стоят на табуретках и раздеваются под музыку. Им помогают три женщины (одетые), одна из них тоже в камуфляже. Прочие участники праздника снимают все на телефон и поддерживают раздевающихся. Также в кадр попал накрытый стол.

Пользователь, приславший ролик, сообщил, что сотрудники колонии "празднуют День лесника". В ГУ ФСИН отметили, что мероприятие проводилось в поселке клуба Тамтачет, а не в колонии.

Колония находится в 468 километрах от Красноярска. Ее руководитель – Александр Трефилов. По данным местных СМИ, он занимает эту должность с июня 2019 года.

В ноябре прошлого года мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что уволит главу управления делами городской администрации Максима Артемьева, поскольку он заключил контракт на проведение дорогого банкета без ее ведома (на сумму более миллиона рублей). В ФСБ после этого начали проверку информации о возможных хищениях в агентстве культуры и художественного образования мэрии Якутска.

