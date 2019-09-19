Йога за решеткой: как заключенные избавляются от агрессии с помощью коврика и асан

Жительница Иркутска Марина Квитнева уже восемь лет преподает в колониях антистрессовую программу, основанную на йоге тела и дыхательных техниках. За эти годы под ее руководством прошли обучение заключенные и сотрудники ГУФСИН в 13 учреждениях. Мы поговорили с героиней о том, зачем в тюрьмах нужна йога, какие люди приходят на занятия и как асаны на ковриках помогают осужденным становиться лучше.





Фото: предоставлено героиней материала

Насильно никого не приводят

Еще восемь лет назад Марина работала в обычной иркутской парикмахерской, но в 2011 году она решила стать волонтером и пойти преподавать йогу в местах заключения. Вообще знакомство с йогой у женщины состоялось в далеком 2004 году, когда она впервые прошла пятидневный курс на Байкале. А позже поняла, что такие занятия могут помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Несмотря на возможность выбора разного вида волонтерства (помощь в домах престарелых, забота о больных, инвалидах и детях), Марина выбрала работу именно в исправительных колониях.



Просто в колонии идти никто не хочет, поэтому решила, что пойду сюда. К заключенным ведь тоже должен кто-то пойти, это чьи-то дети.

Получилось так, что представители одной из колоний позвали волонтеров принять участие в Дне психического здоровья. Там Марина и познакомилась с психологом из другого учреждения, которая пригласила ее провести занятия по йоге с их подопечными. В первую очередь эффективность и пользу курса оценило само руководство, антистрессовую программу прошли восемь психологов и замполит колонии, после чего Марине разрешили заниматься с заключенными.

Ее близкие на удивление отнеслись к новости абсолютно ровно. "Никто не отговаривал, но и никто не восхищался. Я человек взрослый, что за меня переживать? – рассуждает героиня. – Когда шла туда в первый раз, у меня не было никаких предрассудков и страха. Это обычные люди, просто они находятся в заключении, потому что, видимо, совершили какой-то проступок в жизни".

Первый урок Марины прошел в мужской колонии, где находилось много ветеранов боевых действий. Тогда на курс пришли 10 человек из бывших спецподразделений. Опыт оказался положительным, и женщину стали приглашать вести практику в другие колонии. Не только для заключенных, но и для сотрудников учреждений.



Единственная отдушина

На занятии у Марины в обычной группе. Фото: предоставлено героиней материала

За решеткой Марина преподает Шри Шри йогу, сочетающую мягкую и жесткую физическую нагрузки и особые дыхательные упражнения. Базовый курс представляет собой антистрессовую программу под названием "Искусство дыхания". Здесь обучают йоге тела и древней дыхательной технике. Вторая программа больше ориентируется на физику человека и различные асаны. Тут совмещается работа в динамике и статике, а также практикуются растяжка и хороший релакс.

Один интенсивный курс проходит в течение пяти дней, каждый день по 3–3,5 часа без перерыва. Занимаются все в обычной спортивной форме, но под надзором сотрудника тюрьмы. Хотя Марина признается, что охранник не влияет на дисциплину, ведь заключенные приходят по собственному желанию, насильно сюда никого не приводят.

В течение недели педагог отмечает в учениках разительные перемены: если до занятий йогой люди ходят жесткие, раздражительные, резковатые, то после курса уже начинают улыбаться, становятся мягче и доброжелательнее. На физическом уровне меняется даже цвет кожи, появляется румянец на щеках. Многие бросают курить. У заключенных улучшаются сон, здоровье, они чувствуют себя намного позитивнее, появляется желание изменить жизнь в лучшую сторону.



В результате у людей снижается уровень стресса, они начинают иначе смотреть на свою жизнь. Уходят агрессия, желание мести. Это очень важно для нашего общества, когда люди из заключения выходят психически, ментально и физически здоровыми.

Еще одним важным моментом в обучении является мотивирование людей к тому, чтобы они продолжали заниматься йогой и после прохождения курса. Для этого раз в неделю в колонии проводят поддерживающие занятия. Преподаватель дает техники, с помощью которых можно самостоятельно справиться со стрессом.

Несмотря на пространственные ограничения, заключенные находят возможность заниматься и в таких условиях. "Тюрьма – это не коробка. Если человек не хочет, он не будет заниматься, даже если есть очень много места, возможность и комфорт. А если человек хочет заниматься, он найдет возможность везде", – считает Марина.



Заключенные, прошедшие курсы, – это самые благодарные ученики. Они говорят, что занятия йогой – единственная для них отдушина.

Некоторые загораются практикой настолько, что продолжают занятия и после выхода на свободу. Так, один из бывших заключенных организовал в своем городе курсы йоги и уже в течение пяти лет приглашает Марину в качестве преподавателя.



Все ошибки от незнания

Фото: предоставлено героиней материала

"Я прихожу к ним из сострадания. Все ошибки в жизни люди совершают потому, что у них нет знания. Если дать людям знания и практику на каждый день, то они могут изменить не только себя, но и мир вокруг себя, принести пользу близким", – рассуждает Марина.

Те, кто приходит на занятия, уже зрелые люди и готовы принимать информацию. Они через многое прошли и переосмыслили прошлый опыт, поэтому зачастую сами являются хорошими психологами и считывают преподавателя на раз-два.



В силу своей зрелости они ведут себя очень достойно. Я ни разу не слышала на занятиях ни хамства, ни каких-то оскорбительных и матерных слов, даже между собой они этого не допускают.

Марина и сама держит дистанцию, никаких личных контактов и общения в тюрьме не позволяется, работа идет в присутствии сотрудника учреждения. А для "разговоров по душам" в каждой колонии есть психолог, с ним можно поделиться наболевшим.

Зачастую многие из тех, кто приходит на практику, в жизни уже занимались какими-то техниками: одни пробовали цигун, другие – дыхательную гимнастику Стрельниковой, кто-то практиковал голодание или разные очистительные методики. А после прохождения курса йоги заключенные еще больше стремятся узнать, как устроен мир, человек в частности. Они начинают задавать себе вопросы: кто я, что я, для чего сюда пришел? Рождается стремление к самопознанию и самообразованию.

Для расширения кругозора Марина Квитнева приносит осужденным книги великих мудрецов прошлого и нынешнего столетий. Особенно популярны среди заключенных Далай-Лама, Шри Шри Рави Шанкара, Ошо, книги по аюрведе и правильному питанию. Востребованы истории на основе личного опыта и духовного развития, также мужчин интересуют физика тела и правильное построение асан. А отдельный бум среди заключенных произвел роман австралийского писателя "Шантарам", книгу просят привезти подопечные всех колоний.

Кстати, классических произведений на зоне тоже хватает, в каждой колонии есть своя библиотека. А Марина за восемь лет работы успела пополнить коллекции аж 13-ти библиотек. Теперь у людей есть выбор, что читать. Надо отметить, что деньги на книги и коврики для йоги собирают всем миром, в благотворительности участвуют и москвичи.



"Они – мои учителя"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

На сегодняшний день жительница Иркутска проводит курсы не только в родном городе, но также в Ангарске и с недавнего времени в Улан-Удэ.



С августа этого года Марину Квитневу пригласили провести антистрессовую программу для сотрудников ФСИН и заключенных в Бурятии, городе Улан-Удэ. Инициатива осуществилась по приглашению члена Общественного совета при УФСИН России по Республике Бурятия, депутата Народного хурала Вячеслава Покацкого.



Имея опыт работы в мужских и женских колониях, а также в воспитательных колониях для малолетних, Марина признается, что с мужчинами работать немного легче. Они физически сильнее, всегда слушаются и стараются выполнить даже чуть больше своих возможностей. Сложнее приходится с детьми, ведь в возрасте 15–18 лет мальчикам хочется играть, бегать, познавать этот мир, а они оказались в заключении. Внимание таких парней довольно сложно удержать, поэтому приходится искать подход.

Когда такие ребята приезжают на зону, они находятся на двухнедельном "карантине". Так как дети получили большой стресс уже от своего поступка, потом прошли суд, тюрьму и приехали на зону, им предоставляют антистрессовую программу. Благодаря в том числе занятиям йогой, они немножко расслабляются и выходят на зону в психически спокойном состоянии.

В откровенном разговоре Марина признается, что скорее сама больше учится от заключенных, чем передает им какие-то знания:



На самом деле это они – мои учителя. Они учат меня терпимости и принятию, учат не падать духом в сложную минуту и принимать ситуацию и людей такими, какие они есть.

Три года назад героиня решила сделать финальный выбор и превратить волонтерскую помощь в колониях в свой основной вид деятельности. И не прогадала. Теперь Марина приходит домой с чувством полного удовлетворения: "Я думаю, что будут люди, которые изменят свою жизнь и какая-то цепочка страданий, несчастий может приостановиться и больше не иметь места быть".

"Когда я увидела, что только в одной Иркутской области около 30 колоний, решила от себя сделать эту работу. Ведь это чьи-то дети, сыновья, братья, чьи-то мужья и отцы. Может быть, хоть один человек сможет изменить свою жизнь и тем самым страданий станет меньше на земле, чья-то семья станет более счастливой. И этот человек не причинит больше вреда окружающему миру".

Редакция выражает благодарность фонду "Общечеловеческие ценности" за помощь в подготовке материала.

Программы по реабилитации и помощи заключенным осуществляют также некоммерческая организация "Фонд помощи заключенным" и благотворительный фонд "Протяни руку".