Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой

Сенатор Елена Мизулина обратилась в марте в Генпрокуратуру с просьбой пояснить, на каком основании в московских СИЗО проводятся занятия йогой. К письму она приложила жалобу известного сектоведа Александра Дворкина, который считает, что йога провоцирует заключенных на мужеложство. В ответ на запрос сенатора прокуратура РФ начала проверку, на время которой занятия приостановили. Теперь Мизулина требует признать фейком появившиеся в СМИ сообщения, что якобы именно из-за нее сложилась такая ситуация. Разбираемся, что не так с йогой в СИЗО.

Секта или практика?

ФСИН пообещала вернуть йогу в СИЗО

Все началось с того, что сенатор Елена Мизулина получила жалобу от православного сектоведа Александра Дворкина на занятия йогой в московских СИЗО. По его мнению, такие практики провоцируют заключенных на мужеложство. Причем, по неподтвержденным данным Дворкина, в изоляторе практикуют кундалини-йогу. Обращение Дворкина сенатор перенаправила генеральному прокурору РФ, сопроводив собственным письмом, в котором попросила разобраться в ситуации. В ответ на запрос политика Генпрокуратура начала проверку в СИЗО, на время которой занятия по йоге приостановили.

Письмо сенатора вызвало большой резонанс в социальных сетях. "Дикая жалоба", "даже не представляю, как начать думать, чтобы связать йогу и гомосексуальные связи", "в стране проблем больше не осталось?", – возмутились пользователи Сети. Особенно остались недовольны проверкой прокуратуры правозащитники. Только год назад им, наконец, удалось организовать в столичных изоляторах занятия йогой – и вот их уже могут запретить.

Телеканал Москва 24 пообщался с инициатором проверки занятий по йоге в СИЗО – профессором православного Свято-Тихоновского богословского института Александром Дворкиным. Профессор убежден, что кундалини-йога, которой якобы занимаются в СИЗО, – тоталитарная секта, так как "не совместима" ни с православием, ни с исламом, ни с иудаизмом.





Александр Дворкин профессор православного Свято-Тихоновского богословского института Поскольку в этой секте много говорится о пробуждении сексуальных чакр, то в условиях замкнутого мужского сообщества это может привести к самым непредсказуемым результатам.

В свою очередь, зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что ознакомилась с письмом профессора, которое прикрепила к своему обращению Мизулина. По словам правозащитницы, в письме Дворкина "говорится, что все, кто занимаются йогой, – гомосексуалисты" и они "настроят против себя остальных заключенных, потому что йогой занимаются в основном в отрядах продобслуги, и остальные заключенные не будут брать у них из рук еду".

При этом преподающий йогу в СИЗО Алексей Меркулов отверг все обвинения. Он рассказал, что раньше не мог управлять своей жизнью, и именно йога помогла ему избавиться от разных зависимостей. "Йога не религия и не философия. Это практика. Мы ей занимаемся, чтобы человек поменял свое внутреннее состояние и стал управлять им", – так прокомментировал занятия Меркулов.

Йоге быть?

Фото: Москва 24

Замглавы ФСИН Валерий Максименко подтвердил, что Мизулина действительно обратилась в ведомство с письмом, в котором спросила, на каком основании и как проводятся занятия йогой в московских изоляторах. "Возможно, она просто хочет узнать детали и выяснить, нет ли нарушений закона", – предположил представитель ФСИН.

При этом он уверен, что никаких нарушений нет. Более того, по его словам, эксперимент по проведению йоги в столичном изоляторе "Бутырка" и изоляторе № 6 "Печатники" (женском) "признан успешным". В планах службы – распространить занятия йогой на всю Россию.





Валерий Максименко замглавы ФСИН Оздоровительный эффект йоги подтвержден многими научными исследованиями. Мы, к слову, исследовали, как часто болели заключенные, которые регулярно посещали занятия по йоге, по сравнению с другими. Оказалось, что они практически не обращались к медикам.

Вскоре он заявил, что все вопросы, связанные с йогой, будут урегулированы в течение недели. Ее не просто вернут в столичные СИЗО, но также добавят и занятия по дыхательной гимнастике цигун. "К гомосексуализму от нее никого не потянет. Но даже если и потянет, у нас в стране демократия, и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет", – добавил представитель ФСИН.

Фото: Москва 24

Фейковые новости?

В понедельник, 8 апреля, пресс-служба сенатора Елены Мизулиной распространила информацию, что политик намерена в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор с просьбой признать фейком новости о том, что будто она потребовала от Генпрокуратуры запретить йогу в СИЗО.

При этом сама Мизулина не отрицает, что направляла запрос на имя Генпрокурора.





Елена Мизулина член Совета Федерации В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований запретить проведение занятий йогой в СИЗО, а тем более запретить йогу.

По ее словам, она получает десятки тысяч писем в год, при этом ни одно из них не оставляет без внимания. В частности, политик многие из них отправляет в профильные министерства и ведомства со своим личным сопроводительным письмом. Мизулина удивилась, что на этот раз ее запрос вызвал "такую истерию". "Не чем иным, как сознательной манипуляцией, это назвать не могу", – подчеркнула она.

Станет ли жалоба Мизулиной, которую та планирует направить в Роскомнадзор, первым случаем применения закона о фейковых новостях, выступившим в силу 29 марта, пока неясно. Вероятно, комментарии Роскомнадзора на эту тему появятся позже.

