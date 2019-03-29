Что изменится в жизни россиян с вступлением в силу закона о фейковых новостях

В пятницу, 29 марта, в России вступили в силу сразу два новых закона. Один – о борьбе с фейковыми новостями, а второй – о пресечении распространения информации, оскорбляющей общество, государство и госсимволы. Еще в январе Госдума приняла оба закона в первом чтении, с тех пор в обществе велась дискуссия вокруг правовых нововведений. Преодолев критику, законы в итоге одобрили не только в нижней, но и в верхней палате российского парламента, а президент РФ Владимир Путин подписал их 18 марта. При этом эксперты допустили, что в законы впоследствии могут быть внесены поправки. Разбираемся, как теперь изменится жизнь россиян.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Суть законов

Если граждане, должностные или юрлица распространяют ложную информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, массового нарушения общественного порядка, и при этом их действия не подлежат уголовному наказанию, то для них предусмотрены штрафы. Для обычных граждан – в размере от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

А если распространенные фейки повлекли за собой "создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики", то тогда предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 600 – для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей – для юрлиц.

В случае, если фейк повлек за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики", то тогда граждан будут штрафовать на сумму от 300 до 400 тысяч рублей, должностные лица выплатят от 600 до 900 тысяч, а юрлица заплатят от миллиона до полутора миллионов рублей.

При этом во всех случаях распространения ложной информации предусматривается возможность конфискации "предмета административного правонарушения". Предполагается, что органы прокуратуры должны в течение 24 часов уведомляться обо всех случаях возбуждения дел по указанным административным правонарушениям.

Второй закон предусматривает блокировку информации, "оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы". Если обнаружены сообщения такого рода, генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор. В свою очередь, ведомство должно незамедлительно "ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим такую информацию и принять меры по ее удалению".

Штраф за это правонарушение составит от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном правонарушении с человека взыщут от 100 до 200 тысяч рублей или арестуют его на срок до 15 суток. При последующих нарушениях гражданина смогут также брать под арест, но в случае штрафа сумма составит от 200 до 300 тысяч рублей.

Зачем это нужно

Фото: ТАСС/Рамиль Галеев

Один из авторов обоих законопроектов, сенатор Андрей Клишас, объясняет, что основной целью законов является необходимость обеспечить с учетом современных реалий достоверность распространения в Сети общественно значимой информации. Кроме того, соблюдение правил допустимого поведения в интернете.

Его идею поддержал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он отмечает, что законы не стоит воспринимать как ограничение прав на свободу слова и массовой информации.





Юнус-Бек Евкуров глава Ингушетии Инициатива направлена на недопущение оскорбления граждан нашей страны и общества, Конституции и государственных символов, на обеспечение соблюдения норм элементарной культуры и приличия в дискуссиях по самым злободневным вопросам жизни страны и общества.

По его словам, намеренное распространение ложных новостей и массовая дезинформация представляют собой угрозу дестабилизации общественно-политической ситуации в масштабах не только регионов, но и всей России.

"Тестируя границы дозволенного"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Законы моментально стали интернет-мемом. После одобрения обеих правовых инициатив в Совете Федерации, его председатель Валентина Матвиенко процитировала коллегам шутку, распространившуюся в Сети.





Валентина Матвиенко председатель Совфеда Вчера только приняли "законы Клишаса", а сегодня уже новые мемы: поругаешь власть – попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть – попадаешь под закон о фейковых новостях.

Однако еще в феврале против закона о фейках выступили в Совете по правам человека при президенте РФ. Так, его председатель Михаил Федотов выразил мнение, что законопроект "не доработан и не продуман". Он полагает, что в нем не заложены нормы для борьбы с фейковой информацией из-за рубежа.

В свою очередь, заместитель Федотова Евгений Бобров сообщил, что после вступления закона в силу СПЧ будет "отслеживать практику применения и вмешиваться по мере возможности". А председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, хоть и приветствовал принятие закона о фейках, но выразил опасение, что со временем он станет необязательным к исполнению.

"Первый месяц будет "конфетно-букетный период" наоборот – СМИ на время возьмут себя в руки и будут смотреть более тщательно за своими публикациями, в том числе мягко тестируя границы дозволенного", – предположил он.





Александр Малькевич председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Но поскольку в целом, на мой взгляд, этот закон мягкий, либеральный и с кучей разных оговорок, через какое-то время его суровость на бумаге будет с лихвой искупаться необязательностью исполнения.

Малькевич считает, что стоило бы усилить полномочия Роскомнадзора по немедленной блокировке ложной информации, а размер штрафа сократить. Он предположил, что надо какое-то время дать закону поработать, а потом внести поправки.

"Адекватная реакция"

В России вступил в силу закон о борьбе с фейковыми новостями

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников рассказал Москве 24, что закон о фейковых новостях позволит "сохранить стабильность в обществе". Он отметил, что "было много случаев, когда фейковая и совершенно ложная информация лавинообразно распространялась в соцсетях".

"Особенно в таких критических моментах, когда происходили страшные трагедии, несчастные случаи. Например, это было во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Мы знаем, что новости эти печатались и за рубежом – о сотнях и тысячах погибших. И так у людей была большая трагедия, а в это время события подогревались. Поэтому считаю, что закон действительно очень важный", – подчеркнул Крупенников.

По его мнению, подобные законодательные нововведения можно было принять и раньше – как "адекватную реакцию" на происходящее в соцсетях. При этом парламентарий считает, что закон достаточно проработан. "Он очень подробно обсуждался, расширенный круглый стол комитетом проводился, всесторонне закон обсуждался на разных площадках. Считаю, что он достаточно хорошо проработан", – пояснил депутат.

Однако Крупенников не исключил, что в закон о фейковых новостях впоследствии могут внести какие-то поправки.

"Жизнь всегда вносит какие-то правки. И мы стараемся их по мере необходимости вносить в наше законодательство. Оно же не зацементированное, а вполне живое", – отметил парламентарий.