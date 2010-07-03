Занятия йогой в СИЗО Москвы приостановлены после жалобы Мизулиной − ОНК

Фото: ТАСС/DAVE MUSTAINE/EPA

Занятия йогой приостановили во всех СИЗО Москвы после обращения в Генпрокуратуру сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщила РИА Новости зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, поводом для приостановки занятий йогой в московских СИЗО стала жалоба Мизулиной, к которой она приложила письмо Александра Дворкина. Он обвинил тех, кто занимается йогой, в нетрадиционной ориентации. Автор письма утверждает, пояснила Меркачева, что "йогой занимаются в основном в отрядах продобслуги, и остальные заключенные не будут брать у них из рук еду, и это спровоцирует голодные бунты".

В то же время, по уточнению Меркачевой, замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал, что занятия йогой не отменят, поэтому приостановка не говорит о полном отказе от них. "Сейчас в ведомстве вырабатывают приемлемый формат занятий", − отметила замглавы ОНК.

Ранее сообщалось, что в США у женщины-инструктора по йоге во время занятия произошел разрыв кровеносного сосуда на шее. Это привело к инсульту.