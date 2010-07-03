Мизулина назвала фейком сообщения о запрете йоги в СИЗО

Заместитель председателя комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о том, что якобы она попросила запретить занятия йогой в СИЗО. Она отметила, что намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.
"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО", и уж тем более "запретить йогу", – сказала Мизулина РИА Новости.
Зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева ранее сообщила, что занятия йогой приостановили во всех столичных СИЗО после того, как в генпрокуратуру обратилась Мизулина.
По ее словам, поводом для приостановки занятий йогой стала жалоба Мизулиной, к которой она приложила письмо Александра Дворкина. Он обвинил тех, кто занимается йогой, в нетрадиционной ориентации.
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