Мизулина назвала фейком сообщения о запрете йоги в СИЗО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель председателя комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о том, что якобы она попросила запретить занятия йогой в СИЗО. Она отметила, что намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.

"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО", и уж тем более "запретить йогу", – сказала Мизулина РИА Новости.

Зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева ранее сообщила, что занятия йогой приостановили во всех столичных СИЗО после того, как в генпрокуратуру обратилась Мизулина.

По ее словам, поводом для приостановки занятий йогой стала жалоба Мизулиной, к которой она приложила письмо Александра Дворкина. Он обвинил тех, кто занимается йогой, в нетрадиционной ориентации.