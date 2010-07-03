Во ФСИН рассказали о плюсах йоги в СИЗО

Фото: канал Москва 24

Занятия йогой в следственных изоляторах спасают заключенных от суицидальных мыслей. Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Бывает такое, когда ранимый человек впервые попадает в места лишения свободы, и на него сразу все наваливается – отказываются родные, разводится жена, иногда лишается жилья. Всякое бывает, но когда несколько человек начали заниматься йогой, не скажу, что у них по-другому загорелись глаза, но буквально через одно-два занятия у них поменялось отношение к миру", – цитирует ТАСС Максименко.

Он также отметил, что занятия йогой благотворно влияют на заключенных – они реже обращаются за медицинской помощью и становятся более дисциплинированными.

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

В начале апреля СМИ сообщили, что сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения йоги в СИЗО.

Телеканал Москва 24 пообщался с инициатором проверки занятий по йоге в СИЗО – профессором православного Свято-Тихоновского богословского института Александром Дворкиным. Профессор убежден, что кундалини-йога, которой якобы занимаются в СИЗО, – тоталитарная секта, так как "не совместима" ни с православием, ни с исламом, ни с иудаизмом.

"Поскольку в этой секте много говорится о пробуждении сексуальных чакр, то в условиях замкнутого мужского сообщества это может привести к самым непредсказуемым результатам", – уверен Дворкин.

Во ФСИН заверили, что все вопросы, связанные с йогой, будут урегулированы в течение недели.

