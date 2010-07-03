Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:19

Во ФСИН рассказали о плюсах йоги в СИЗО

общество

16:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: канал Москва 24

Занятия йогой в следственных изоляторах спасают заключенных от суицидальных мыслей. Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Бывает такое, когда ранимый человек впервые попадает в места лишения свободы, и на него сразу все наваливается – отказываются родные, разводится жена, иногда лишается жилья. Всякое бывает, но когда несколько человек начали заниматься йогой, не скажу, что у них по-другому загорелись глаза, но буквально через одно-два занятия у них поменялось отношение к миру", – цитирует ТАСС Максименко.

Он также отметил, что занятия йогой благотворно влияют на заключенных – они реже обращаются за медицинской помощью и становятся более дисциплинированными.

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

В начале апреля СМИ сообщили, что сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения йоги в СИЗО.

Телеканал Москва 24 пообщался с инициатором проверки занятий по йоге в СИЗО – профессором православного Свято-Тихоновского богословского института Александром Дворкиным. Профессор убежден, что кундалини-йога, которой якобы занимаются в СИЗО, – тоталитарная секта, так как "не совместима" ни с православием, ни с исламом, ни с иудаизмом.

"Поскольку в этой секте много говорится о пробуждении сексуальных чакр, то в условиях замкнутого мужского сообщества это может привести к самым непредсказуемым результатам", – уверен Дворкин.

Во ФСИН заверили, что все вопросы, связанные с йогой, будут урегулированы в течение недели.

ФСИН пообещала вернуть йогу в СИЗО

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика