Во ФСИН рассказали о плюсах йоги в СИЗО

Занятия йогой в следственных изоляторах спасают заключенных от суицидальных мыслей. Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Бывает такое, когда ранимый человек впервые попадает в места лишения свободы, и на него сразу все наваливается – отказываются родные, разводится жена, иногда лишается жилья. Всякое бывает, но когда несколько человек начали заниматься йогой, не скажу, что у них по-другому загорелись глаза, но буквально через одно-два занятия у них поменялось отношение к миру", – цитирует ТАСС Максименко.
Он также отметил, что занятия йогой благотворно влияют на заключенных – они реже обращаются за медицинской помощью и становятся более дисциплинированными.
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
В начале апреля СМИ сообщили, что сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения йоги в СИЗО.
Телеканал Москва 24 пообщался с инициатором проверки занятий по йоге в СИЗО – профессором православного Свято-Тихоновского богословского института Александром Дворкиным. Профессор убежден, что кундалини-йога, которой якобы занимаются в СИЗО, – тоталитарная секта, так как "не совместима" ни с православием, ни с исламом, ни с иудаизмом.
"Поскольку в этой секте много говорится о пробуждении сексуальных чакр, то в условиях замкнутого мужского сообщества это может привести к самым непредсказуемым результатам", – уверен Дворкин.
Во ФСИН заверили, что все вопросы, связанные с йогой, будут урегулированы в течение недели.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.