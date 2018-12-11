Семья с онкобольным ребенком уехала из дома в Конькове

Онкобольные дети съехали со съемной квартиры в Конькове
Одна из семей с онкобольным ребенком уехала из дома в Конькове, передает телеканал Москва 24. Это подтверждают соседи. А вот хозяйка квартиры такой информацией не обладает.
"У меня нет информации, что они съехали, может они просто на время уехали", – сказала хозяйка квартиры.
Мать одного из детей подтвердила отъезд, но не уточнила причину. На данный момент никто не знает, куда они уехали. Корреспондент телеканала с места событий сообщил, что те жители, которые подписали петицию за выселение онкобольных детей, уже пожалели о своем поступке.
9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире. Елена Аллина отправила петицию в Роспотребнадзор и написала, что рак является инфекционным заболеванием и им можно заразиться. Женщина хочет, чтобы квартиру семье сдавали на первом этаже, а не девятом.
Хозяйка квартиры Светлана Путинцева выступает в защиту своих арендаторов. Она лично встречалась со старшей по подъезду, но ей не удалось переубедить ее.
Петиция Аллиной насчитывает уже 5 листов и более 40 подписей. По словам местных жителей, старшая по подъезду заставляла людей подписывать ее, причем иногда обманным путем.
Специалисты заявили в комментарии телеканалу Москва 24, что рак абсолютно не может передаваться воздушно-капельным путем, как думают те, кто подписал петицию Аллиной. Это подтвердили и в ФГБУ "РОНЦ имени Блохина РАМН", и в центре детской онкологии им. Дмитрия Рогачева.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова осудила инициативу жителей о выселении онкобольных детей. Она сказала, что не поверила своим глазам, когда увидела сообщения по этой теме.
Генпрокуратура усмотрела в этой ситуации признаки дискриминации по отношению к семьям с онкобольными детьми. ГСУ СКР по Москве проводит доследственную проверку. Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего и примут процессуальное решение.
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