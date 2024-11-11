Юрист Ливингстон призвала проверить подлинность биоматериала Дурова перед процедурой ЭКО

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Подлинность биоматериала основателя Telegram Павла Дурова важно перепроверить перед процедурой ЭКО, рассказала юрист Оливия Ливингстон в беседе с Москвой 24.

Ливингстон подчеркнула, что подтверждением может быть договор между клиникой и самим Дуровым, если там не было условий о неразглашении информации.

Ранее одна из столичных клиник предложила своим клиентам провести процедуру ЭКО с использованием якобы биоматериала основателя Telegram. Все нужные процедуры уже оплачены донором, а пациенткам требуется лишь оплатить анализы и консультацию с врачом.

Однако в клинике не смогли объяснить, почему Дуров выбрал именно их учреждение, но добавили, что количество материала ограниченно, поэтому на обследование записывают в ближайшие даты.

"Ситуация с ЭКО с использованием биоматериала Павла крайне специфична и сопряжена с множеством юридических и этических проблем. Гарантировать подлинность биоматериала практически невозможно", – добавила она.

Абсолютная гарантия может быть лишь в случае прямого документального подтверждения, так как подделать биоматериал и подтвердить его хоть и сложно, но теоретически возможно, предупредила Ливингстон.

Маркетологи посчитали это пиар-ходом медицинского учреждения. По словам эксперта по маркетингу Алексея Никонова, это может быть лишь рекламой для сбора базы клиентов, так как этот инфоповод уже подхватило множество СМИ.

"Всегда можно сказать, что услуга закончилась, либо навязать допуслуги, то есть основная задача – это пиар-акция для этого", – объяснил Никонов.

При этом стать донором биоматериала может далеко не каждый. Из 20 желающих лишь 1 проходит отбор. Они проходят обследование и сдают анализы, а пациентки потом могут ознакомиться лишь с их анкетой. В последней расписано здоровье, внешность, образование, черты его характера, предпочтения, а также профессия.

До этого Дуров рассказал, что благодаря донорству у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. По его словам, все началось 15 лет назад, когда один из друзей уговорил предпринимателя сдать биологический материал в клинику, так как его знакомый не мог иметь детей.

Затем уже руководитель клиники предложил Дурову сдать больше образцов, чтобы анонимно помочь другим людям своим высококачественным материалом. Ситуация стала поводом для предложения депутатов ГД РФ, по которому в стране могут создать реестр с информацией о числе рожденных от доноров детей.

