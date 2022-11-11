Держателям акций Meta могут грозить уголовные риски после уточнения их статуса – ЦБ РФ

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Российским держателям ценных бумаг компании Meta (признана экстремистской и террористической организацией, запрещенной на территории РФ) может грозить уголовное преследование после уточнения их законного статуса, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен", – сказал Чистюхин.

По его словам, государство должно определиться, будут ли акции Meta считаться экстремистскими вложениями.

"Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения", – пояснил замглавы ЦБ.

Говоря о сроках разрешения данной ситуации, Чистюхин отметил, что этот вопрос не относится исключительно к компетенции Центробанка.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании Meta на территории РФ 21 марта.

Поводом к этому послужило ее решение разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

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