Военнослужащие РФ нашли в зоне спецоперации орден ВОВ и вернули его семье ветерана

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине обнаружили утерянный Орден Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Орден был найден военнослужащим военной полиции группировки "Отважные" во время патрулирования прифронтовой зоны спецоперации", – говорится в сообщении.

Специалисты, благодаря номерному знаку на ордене, установили, что он принадлежит Ульяне Ивановне Голенко, которая в годы ВОВ была медиком на Украинском фронте.

Было установлено, что ветеран проживала в Северодонецке, однако ее квартира оказалась разрушена из-за обстрелов ВСУ. Военнослужащим удалось отыскать деревню, в которой родилась Голенко. Награду передали ее племяннику Александру.

"Я рад и доволен, одно плохо – нету бабушки. Была бы бабушка живая – лично бы вручили, она заслужила", – сказал он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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