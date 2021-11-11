Гинеколог рассказала, имеет ли значение пол ребенка при заражении беременной COVID-19

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не доверять исследованию о том, что беременные мальчиками менее защищены от коронавируса.
Ранее ученые из США пришли к выводу, что женщины, которые вынашивают ребенка мужского пола, менее защищены от коронавируса. В исследовании поучаствовали 68 будущих мам, среди которых 38 в течение третьего триместра заразились SARS-CoV-2. Наблюдение за ними показало, что организм у беременных мальчиками вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19. Кроме того, меньшее количество нейтрализующих антител передает ребенку и сама мама.
По словам специалиста, и тем и другим женщинам нужно предпринимать все необходимые меры предосторожности: соблюдать безопасное расстояние и носить маску.
"Беременным можно делать прививку с 22 недель. По данным, которые есть на сегодняшний день, это безопасно", – объясняет врач.
Ранее из перечня противопоказаний для прививки от коронавируса вакциной "Спутник V" исключили период грудного вскармливания. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины следует оценить пользу и риски данной процедуры.
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