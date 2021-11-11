Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:42

Главная / Новости /

Гинеколог рассказала, имеет ли значение пол ребенка при заражении беременной COVID-19

Ковид-беременность: имеет ли значение пол ребенка при заражении коронавирусом
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/mathom

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не доверять исследованию о том, что беременные мальчиками менее защищены от коронавируса.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что женщины, которые вынашивают ребенка мужского пола, менее защищены от коронавируса. В исследовании поучаствовали 68 будущих мам, среди которых 38 в течение третьего триместра заразились SARS-CoV-2. Наблюдение за ними показало, что организм у беременных мальчиками вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19. Кроме того, меньшее количество нейтрализующих антител передает ребенку и сама мама.

Это данные только одного исследования, поэтому мы не можем ему полностью доверять. Это не повод расслабляться мамам, вынашивающим девочек, и не повод сильно переживать мамам, вынашивающим мальчиков.
Мария Милютина
гинеколог-репродуктолог

По словам специалиста, и тем и другим женщинам нужно предпринимать все необходимые меры предосторожности: соблюдать безопасное расстояние и носить маску.

"Беременным можно делать прививку с 22 недель. По данным, которые есть на сегодняшний день, это безопасно", – объясняет врач.

Ранее из перечня противопоказаний для прививки от коронавируса вакциной "Спутник V" исключили период грудного вскармливания. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ. Отмечается, что перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины следует оценить пользу и риски данной процедуры.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать