Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Период грудного вскармливания исключили из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Сведения об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.
В обновленной инструкции к препарату отмечается, что клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют.
"В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", – рекомендуют в документе.
Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучалось в доклинических исследованиях, показавших отсутствие снижения иммуногенности обоих препаратов при их одновременном введении.
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
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