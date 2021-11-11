Свыше двух тысяч женщин с детьми получили помощь в кризисном центре

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Более двух тысяч женщин с детьми получили помощь в кризисном центре, специалисты которого помогают пострадавшим от насилия и нуждающимся в защите. Работу центра курирует департамент труда и социальной защиты населения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала замруководителя департамента Екатерина Бербер, в центре предоставляется место для временного проживания до двух месяцев, при необходимости срок может быть продлен.
"Также женщина может рассчитывать на психологическую, юридическую, социально-медицинскую и социально-педагогическую помощь", – приводятся в материале слова Бербер.
Отмечается, что при работе с пострадавшими особое внимание уделяется мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов, а также улучшению отношений между родителями и детьми. Для помощи пострадавшим в центре работают психологи, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, юристы, говорится в материале.
Также в рамках программы "О чем молчат мужчины" в центр могут обратиться те, кто признает наличие проблем и хочет измениться в лучшую сторону.
Кроме того, специалисты кризисного центра ведут работу по предотвращению насилия в семье. Так, ежегодно проходит масштабная акция "Не молчи".
Ранее эксперты рассказали, когда нужно уходить от партнера и стоит ли это делать после первого случая насилия. Психолог отметила, если искать компромиссы и исключения, в каких случаях можно остаться, то каждая жертва подумает, что это касается именно ее, воспримет на свой счет – и драгоценное время будет упущено.
Юрист же подчеркнула, что невозможно оправдать домашнее насилие в отношении женщины ни при каких жизненных обстоятельствах.
"Жизнь в большом городе": семейное насилие
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