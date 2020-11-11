Депутат предложил обязать ТЦ бесплатно выдавать маски и перчатки

Фото: The City/Михаил Голденков
Торговые центры могут обязать бесплатно выдавать посетителям на входе средства индивидуальной защиты. Инициативу депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор, сообщает News.ru.
Сухарев отметил, что у посетителей ТЦ часто отсутствуют маски и перчатки, в связи с чем им отказывают в визите.
"В случае отсутствия у граждан средств индивидуальной защиты сотрудники охраны отказывают потенциальным покупателям в посещении торгового центра, не предложив бесплатные маски и перчатки. Такими действиями граждан лишают права совершать необходимые покупки", – сказано в депутатском запросе.
Эксперт в области ретейла Михаил Могилевский считает, что данная инициатива может положительно повлиять на покупательский спрос и объем продаж.
"Там, где бесплатно выдают средства защиты, люди охотнее совершают покупки. Арендаторы платят за место в зависимости от своих продаж. Поэтому, если продажи у них вырастут, это отразится и на доходах торгового центра. Так что я бы рассматривал предлагаемые требования не как расходы, а понятную, хоть и небольшую инвестицию", – высказался эксперт.
Он добавил, что некоторые магазины выдают бесплатно маски и перчатки, не повышая цены на товары и услуги.
Член Экспертного совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей Комитета по экономической политике Алексей Койтов уверен, что подобное нововведение негативно скажется на тратах потребителей.
"Дополнительные затраты ТЦ будут закладываться в себестоимость большого торгового процесса. Ведь любой бизнес работает на прибыль. Если расходная часть увеличивается, то должна повышаться и доходная. Но в предлагаемых мерах я не вижу глобальных наценок. Сам вопрос о том, насколько это будет правильно и выгодно, очень дискуссионный", – рассказал Койтов.
При этом он согласился, что бесплатные СИЗы поспособствуют сокращению конфликтов в торговых центрах.
Обязательный масочно-перчаточный режим действует в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая этого года. Ежедневно соблюдение режима контролируется. При этом нарушителям в транспорте грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах – в размере 4 тысяч.
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