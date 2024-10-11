Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 11 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 11 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 6 градусов, по области – до плюс 3 градусов.

В конце рабочей недели температура в Москве может достигнуть 17 градусов. При этом со следующей недели могут быть первые заморозки и небольшой мокрый снег. Так, в субботу, 12 октября, к западу Московской области подойдет холодный атмосферный фронт.

Первый снег выпадет в столице не ранее последней декады октября. Пока в столице держится довольно теплая погода и прогнозируются осадки только в виде дождя.