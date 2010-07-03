Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

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Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Трансляция велась на YouTube-канале Нобелевского комитета.

Политик удостоился награды за решение пограничного конфликта с Эритреей, а также за вклад в международное сотрудничество и мир.

Абий Ахмед родился 15 августа 1976 года в городе Агаро. Еще подростком он присоединился к "Демократической организации народа оромо" (ДОНО). В ходе эфиопо-эритрейской войны (1998-2000, конфликт за приграничные территории) служил в разведке.

В сентябре 2008 года Эритрея и Эфиопия подписали договор о мире, поставив точку в двадцатилетнем конфликте вокруг принадлежности приграничных территорий. Эфиопия отказалась от претензий на спорные районы, обе стороны восстановили дипломатические отношения.

В 2007 году Абий Ахмед основал Эфиопское агентство безопасности информационных сетей (INSA). В 2011 году возглавил Федеральный информационный центр науки и технологий. В 2016 году занимал пост министра науки и технологий. 2 апреля 2018 года он был утвержден в качестве премьер-министра страны.

Накануне в Стокгольме назвали имена двух лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года. В прошлый раз премию никому не присудили из-за скандала с cексуальными домогательствами, после которого полностью обновили Нобелевский комитет по литературе. В итоге лауреатом 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук, а в 2019 году награду получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

Нобелевскую премию по химии в этом году присудили за разработку литий-ионных батарей, которые сейчас применяются почти в каждом телефоне и другой технике. Лауреатами стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино.

Премию по физике дали ученым за революционные открытия в астрономии. Лауреатами стали канадец Джеймс Пиблс, разработавший теорию образования галактик, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии, открывшие экзопланеты и теорию, которая помогла обнаружить темную материю.

Нобелевская премия мира 2018 года была присуждена хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Наде Мурад. Премия вручена "за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

