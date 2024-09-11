Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 11 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве в среду, 11 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Комфортный для купания период в столице завершился, так как вода в московских водоемах охладилась до 15–19 градусов из-за холодных ночей. Синоптики добавили, что в районе Коломны, где Москва-река впадает в Оку, температура воды составляет порядка 20 градусов. При такой температуре можно купаться, однако для детей она должна быть 22 градуса и выше.

Метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. Так, в этом году метеорологическое лето в Москве началось с опережением климатических норм 17 мая и продолжается до сих пор.