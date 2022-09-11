За сутки в Москве выявили 6 856 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в столице выявили 6 856 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

Количество умерших от коронавируса возросло на 29. За прошедшие сутки выздоровел 3 991 человек.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 097 535 случаев заражения, умерли 45 497 человек, выздоровел 2 868 491 пациент.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что большинство заболевших коронавирусом в Москве проходят амбулаторное лечение, заболевание протекает в легкой форме.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.

Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных.

