За сутки в РФ выявили 52 829 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в России выявили 52 829 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций составило 2 185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%. Рост госпитализаций наблюдается в 13 регионах, а снижение – в 70, ситуация не изменилась в двух субъектах.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 86 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 37 288 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 20 066 610 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 385 348 человек.

Ранее в ВОЗ отмечали, что случаи инфицирования и летальных исходов от COVID-19 стали реже фиксироваться с начала 2022 года, однако эпидемию отменять еще рано. При этом, по словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, политика стран по борьбе с COVID-19 должна подстраиваться под изменения.

До этого он также подчеркивал, что распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. Кроме того, есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.