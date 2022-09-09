Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом в России

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Волна заболеваемости коронавирусом в России достигла пика, ее спад будет наблюдаться в сентябре. Таким мнением поделился с ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, в этом году пандемия COVID-19 связана с очень заразным штаммом вируса – "Омикроном". Кроме того, вариант "Омикрон"–штамма BA.1 оказался очень изменчивым и дал субварианты BA.2, BA.3, BA.4 и BA.5, добавил Альтштейн.

По мнению эксперта, начало учебного года и возвращение российских туристов сильно не повлияют на развитие пандемии коронавирусной инфекции в сентябре.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России нет.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.