В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34

Фото: Полина Федосейкина

В московском районе Некрасовка 10 сентября прошло торжественное открытие Сквера Победы и Аллеи героев Великой Отечественной войны. В начале нового сквера на бетонном постаменте расположили танк Т-34. Редкую на сегодняшний день боевую машину помогла найти и отреставрировать общероссийская общественная организация "Совет Матерей".

Во время открытия Сквера Победы, гости почтили минутой молчания память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, которому президентом было присвоено звание героя России посмертно. После собравшиеся перерезали красную ленточку под звуки гимна России и выпустили в небо голубей мира. В числе участников мероприятия были жители района, ветераны, общественники, а также школьники Некрасовки.

В Некрасовке многие улицы названы в честь героев войны. Этой весной местные школьники предложили макет монумента для Аллеи Героев. Ребятам, вдохновленным подвигом героя-танкиста Дмитрия Лавриненко, пришла идея установить настоящий Т-34. Однако найти его в наши дни оказалось сложно.

"В начале мы не представляли, какой сложной будет эта задача. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. "Совету Матерей" пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать", – рассказала лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

На поиски и восстановление боевой машины пришлось потратить почти 5 месяцев, но неделю назад жители Некрасовки увидели как по улицам едет тягач с танком на платформе. Было отмечено, что именно на таком же Т-34 образца 1941-го года воевал сам Лавриенко.

"Память о войне не должна ограничиваться возложением цветов и чествованием ветеранов в День Победы. На нас лежит огромная ответственность по сохранению исторической памяти. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить тех, кто подарил нам мирную жизнь", – рассказала Буцкая.

По мнению архитектора Михаила Громыко, новый сквер станет гармонично впишется в пейзажи Некрасовки. Он согласился с тем, что в новых районах Москвы необходимо создавать места, в которых жители, а особенно дети и молодежь, смогут прикоснуться к исторической памяти.

Ранее сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству двух скверов, прилегающих к Донскому монастырю, на юге Москвы. Там обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, высадили деревья и кустарники, разбили цветники.

