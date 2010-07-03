Продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за последние 20 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем на восемь лет, а младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Также он отметил, что почти в пять раз сократилась материнская смертность.

"Это все те шаги, которые страна, министерство здравоохранения делает ежечасно, ежеминутно", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России выросла продолжительность жизни. Глава Минздрава отметила, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели, добавив, что для дальнейшего увеличения уровня люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.

Также стало известно, что число россиян, чей возраст составляет от ста лет и старше, на 1 января составило порядка 20,6 тысячи человек. В начале года в стране жили 20 582 таких человека. Это почти на 17% больше, чем в 2017-м. Численность долгожителей растет восьмой год подряд и за это время почти утроилась. Свыше 70% тех, кто перешагнул столетний рубеж, – это женщины (14 687 человек).

