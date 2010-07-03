Продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет

16:13
16:13
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России за последние 20 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем на восемь лет, а младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Также он отметил, что почти в пять раз сократилась материнская смертность.
"Это все те шаги, которые страна, министерство здравоохранения делает ежечасно, ежеминутно", – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Ранее глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России выросла продолжительность жизни. Глава Минздрава отметила, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели, добавив, что для дальнейшего увеличения уровня люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.
Также стало известно, что число россиян, чей возраст составляет от ста лет и старше, на 1 января составило порядка 20,6 тысячи человек. В начале года в стране жили 20 582 таких человека. Это почти на 17% больше, чем в 2017-м. Численность долгожителей растет восьмой год подряд и за это время почти утроилась. Свыше 70% тех, кто перешагнул столетний рубеж, – это женщины (14 687 человек).
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: