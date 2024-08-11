МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшее время, непогода сохранится до 21:00 11 августа. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими машинами, не совершать резких маневров. Автомобилистам также рекомендовали не оставлять транспортные средства под деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не прятаться от непогоды под кроной деревьев. Взрослым напомнили о необходимости присматривать за детьми.

В столице действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 понедельника из-за грозы. В воскресенье, 11 августа, температура может снизиться до 19–21 градуса.

Понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем грядущей недели, предупредил ранее синоптик Роман Вильфанд. При этом в городе прогнозируется небольшой дождь. Со вторника, 13 августа, осадки будут носить кратковременный и локальный характер.

